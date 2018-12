© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle critiche ricevute dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Mi sembra che qualcuno abbia usato il piede di porco (ride). Sono però critiche che se sono fatte nel modo giusto, sono anche costruttive. Uno non si può aspettare molto da un tifoso di un'altra squadra, anche tra i giornalisti ci sono i tifosi che analizzano partite di altre squadre rispetto a quella che tifano. Ci sono cose che non vanno a interferire la nostra professione. Noi sappiamo da dove può arrivare una critica corretta, dalla quale prendere qualcosa per usarla per migliorare. Soprattutto se fatta in modo civile".