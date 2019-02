Inter, Spalletti: "Importante tornare in Italia con un risultato positivo"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato al sito dell'UEFA dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Rapid Vienna: "Abbiamo giocato bene tatticamente, rischiando quasi nulla. Abbiamo raggiunto un risultato molto importante e sono contento perché nessuna squadra è riuscita a segnare qui nella fase a gironi. Le vittorie ti danno sempre fiducia, quindi è stato importante tornare in Italia con un buon risultato. Lautaro ha giocato una grande partita. Penso che dobbiamo molto a lui stasera, specialmente per il modo in cui ha lottato per ogni pallone come ha fatto quando ha guadagnato il rigore. Penso che avremmo potuto fare meglio nel trovarlo con buoni passaggi, ma sono certamente più che soddisfatto della sua prestazione e del suo approccio".