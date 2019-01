Inter, Spalletti: "Keita sarà out, ma la rosa può sopperire"

Fonte: fcinternews.it

Prima della consueta conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti risponde alle domande che i tifosi hanno inviato via Facebook, con la mediazione di InterTV:

L'Inter ha lanciato la campagna BUU, messaggio importante.

"Sì, è il modo in cui la società ha trasformato un brutto episodio di razzismo in un'occasione per prendere le distanze da chi usa questi comportamenti negli stadi. Noi contiamo sull'intelligenza dei nostri splendidi sportivi che tutte le volte hanno mostrato di stare dalla parte giusta".

Domani c'è il Sassuolo, da dove si riparte?

"Si riparte da quello che è stato l'ultimo calcio giocato, dal nostro lavoro quotidiano. Vogliamo essere una squadra che contro ogni avversario esibisce il proprio marchio di calcio giocato offensivamente, con costruzione bassa, gioco a viso aperto contro ogni avversario. Domani l'avversario è di quelli forti".

Inter imbattuta negli ultimi mesi in casa, conterà nella preparazione della gara?

"Conta tutto. Per costruire l'Inter che abbiamo in mente dobbiamo dar seguito a quello che stiamo facendo. E' un buon lavoro ma dargli continuità sempre ci renderà soddisfatti".

Come sta Keita? Ci saranno novità nei singoli?

"Keita purtroppo non ci sarà, ha avuto questo piccolo infortunio e mi spiace, stava attraversando un buon momento. Ma abbiamo una rosa che può sopperire alla mancanza di chiunque. Chiaro che nella densità delle partite quando ti mancano calciatori ti disturba sempre il lavoro, non puoi vivere bene le fatiche".

Ci saranno oltre 10 mila bambini, che messaggio daranno?

"Sarà importantissimo, attraverso il loro futuro miglioreremo in tutto ciò che sarà la nostra vita., il nostro avvenire dipende da loro. Il fatto che inizino a frequentare lo stadio diventa fondamentale per dare insegnamenti a noi grandi su quelli che devono essere le gioie di partecipare a spettacoli del genere".