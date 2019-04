Inter, Spalletti potrebbe convocare Icardi per la sfida col Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante le dichiarazioni rilasciate ieri da Spalletti che hanno spiegato il motivo dell'esclusione di Icardi dai convocati per la sfida contro la Lazio, il tecnico toscano potrebbe reintegrare l'ex capitano per la sfida col Genoa. L'argentino non ha aggiunto benzina sul fuoco con nuovi post o dichiarazioni social, sperando di rientrare tra i convocati subito in questo turno infrasettimanale.