© foto di PhotoViews

Il Tardini come snodo per la rinascita. Uno stadio che per tradizione è risultato ostico nella storia recente dell’Inter, nonostante i dolci ricordi legati allo scudetto del 2008, rappresenta il turning point da non fallire per ritrovare la strada da non abbandonare più in vista della rincorsa ad un posto nella prossima Champions League. Un obiettivo che pareva poter essere considerato come assodato sino a qualche settimana fa, ma tornato prepotentemente in dubbio in seguito agli ormai consueti chiari di luna di inizio anno che hanno aperto il già noto capitolo della crisi nerazzurra. Nel tentativo di rilanciarsi, Luciano Spalletti dovrà trovare il vigore necessario nelle energie e nelle qualità di quegli interpreti che con il loro rendimento hanno rappresentato gli assenti ingiustificati di questa prima fase di stagione. Ivan Perisic e Radja Nainggolan sono infatti chiamati a coordinare la riscossa interista attraverso quelle armi di agonismo e furia che da sempre ne hanno contraddistinto il rendimento e che invece sono clamorosamente mancate in questa prima fase della stagione. La fine delle chiacchiere di mercato ha comportato un cambio di atteggiamento palpabile da parte dei due protagonisti, e la sensazione diffusa è che Spalletti voglia puntare con forza sulla loro sete di rivalsa per far ritornare nei ranghi un gruppo spaurito che necessita di trascinatori.