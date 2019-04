© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Luciano Spalletti verrà confermato alla guida dell'Inter solo nel caso in cui i nerazzurri non dovessero trovare un accordo con Antonio Conte. L'ex ct è il prescelto per il futuro interista, ma è chiaro che prima Marotta dovrà superare la folta concorrenza e mantenere comunque in piedi l'ipotesi che porta alla conferma del toscano. Con Conte dovrà essere trovata una doppia quadra: quella economica e quella di progetto tecnico. In caso di via libera, verrebbe interrotto in anticipo il rapporto con Spalletti, che peserebbe sulle casse nerazzurre potenzialmente fino al 2021.