Inter, speranze ridotte al lumicino: cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi

vedi letture

Dopo la sconfitta di ieri, le speranze dell’Inter di Antonio Conte di accedere agli ottavi di finale di Champions League sono ridotte al lumicino. Per passare, infatti, i nerazzurri dovrebbero conquistare i prossimi sei punti in palio, battendo Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, e poi sperare. Cosa? Che i tedeschi perdano anche l’altra partita col Real: a quel punto sarebbero a 8 punti come l’Inter, ma dietro per gli scontri diretti. Oppure che a perdere entrambe le partite restanti siano proprio gli spagnoli, al momento a 7 punti.

La classifica del girone

Borussia Mönchengladbach 8

Real Madrid 7

Shakhtar Donetsk 4

Inter 2