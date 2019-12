© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Si tratta di Julian Weigl, centrocampista classe '95 del Borussia Dortmund, il quale - secondo Sky Sport - rappresenterebbe il piano alternativo dei nerazzurri ad Arturo Vidal. Il tedesco, affrontato tra l'altro quest'anno nella doppia sfida di Champions, sarebbe infatti l'ultima idea in ordine cronologico dell'ad Beppe Marotta, convinto di poter consegnare ad Conte una rosa migliorata per la seconda parte di stagione.