Inter, Stellini: "C'è tanto lavoro da fare, percorso appena iniziato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 4-3 arrivato contro il Sassuolo, il vice allenatore dell'Inter Stellini ai microfoni di Radio Rai ha detto: "La situazione nello spogliatoio è quella di una squadra che ha ritrovato i tre punti, venendo dalle nazionali un po' di energie vengono a mancare. Non servono rimproveri eccessivi, bisogna analizzare lucidamente e continuare a lavorare, il nostro percorso è appena iniziato e bisogna lavorare anche su questi ultimi 15 minuti. Lo sappiamo ma sappiamo che la strada è molto lunga, c'è tanto lavoro da fare, la situazione degli ultimi 15 minuti è una di queste, bisogna mantenere le partite sul binario giusto e bisogna lavorare per continuare a farlo. Dopo che i giocatori arrivano dalle nazionali, devi concentrare il lavoro in pochi giorni e non facile fare nemmeno 70 minuti, ci portiamo a casa quelli e quella tensione degli ultimi minuti che può servirci per mercoledì. Il primo gol di Martinez? E' molto importante per i ragazzi, lavorano tanto, si impegnano moltissimo e noi li ringraziamo per l'impegno e le energie che spendono e poi i risultati si vedono la domenica".