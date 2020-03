Inter, stop alla politica delle clausole: Brozovic il prossimo obiettivo

Se della clausola di Lautaro Martinez e dell’opportunità di rivederla con annesso aumento dell’ingaggio per cercare di trattenere il Toro in nerazzurro è stato già ampiamente raccontato, quello riguardante l’argentino non è certamente l’unico rinnovo contrattuale nel quale l’Inter potrebbe impegnarsi nelle prossime settimane. La gestione degli anni passati, che tendeva a lasciare una via di fuga attraverso la clausola rescissoria ad ogni rivisitazione contrattuale dei giocatori nerazzurri, si porta come retaggio anche la situazione di un altro elemento fondamentale per il progetto di Antonio Conte, ovvero Marcelo Brozovic. Anche il croato potrebbe infatti svincolarsi dall’attuale legame con i milanesi dietro al pagamento di una cifra decisamente abbordabile rispetto al valore che il centrocampista ha manifestato per rendimento nelle ultime stagioni. I 60 milioni necessari da versare entro la metà di luglio stanno stuzzicando numerosi top club del vecchio Continente, e la sensazione è che la volontà nerazzurra sia quella di rivedere verso l’alto l’ingaggio dell’ex Dinamo Zagabria con la possibilità di eliminare ogni sorta di clausola. Dal contratto di Brozovic innanzitutto, con la prospettiva di lasciarsi alle spalle questo genere di politica gestionale anche su più larga scala. Se l’obiettivo é quello di effettuare il salto di qualità, questo genere di cambiamento sembra realmente indispensabile.