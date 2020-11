Inter, tamponi dubbi per Gagliardini e Radu: attesi oggi i nuovi risultati

vedi letture

Per un Romelu Lukaku che torna a disposizione, ci sono tanti dubbi per Antonio Conte. L’attaccante belga ha smaltito l’infortunio agli adduttori della coscia sinistra ma non è ancora al 100%. Il centravanti belga dovrebbe partire dalla panchina con Perisic e Sanchez che si dovrebbero contendere una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Il cileno arebbe in vantaggio sul croato, in campo dal primo minuto a Madrid martedì scorso.

Oggi il responso dei tamponi - Le altre incertezze del tecnico nerazzurro sono legate al Covid. Nella giornata di ieri Daniele Padelli è risultato positivo mentre, come riporta Tuttosport, ci sarebbero dei risultati dubbi per quanto riguarda Radu e Gagliardini, entrambi positivi nelle scorse settimane e comunque già isolati alla Pinetina. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati del nuovo giro di tamponi con Andrea Ranocchia che, negativo ieri, ha però accusato una faringite con qualche linea di febbre.