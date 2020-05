Inter-Tonali, l'interesse è reciproco: profilo italiano e giovane, ideale per i nerazzurri

Sandro Tonali, una delle più liete sorprese di questa stagione non ancora conclusa, è molto corteggiato sia in Italia (Juventus e Milan) sia all'estero (Barcellona e Paris Saint-Germain), piace anche all'Inter: e secondo Sky, lo stesso centrocampista sarebbe attratto dalla possibilità di vestire il nerazzurro. Come Chiesa, è italiano e giovane, un profilo ideale per la squadra che Marotta e Ausilio hanno in mente dunque, come sottolinea anche la redazione di Sky.