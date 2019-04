Inter, tra mercato e il sogno Conte: in settimana vertice con Zhang

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro la Roma, l'Inter guarda al futuro. In campionato e non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, in settimana andrà in scena un vertice tra la dirigenza (Marotta, Ausilio, Gardini) e il presidente Steven Zhang, da due giorni a Milano. Sul tavolo, ovviamente, il budget per il prossimo mercato, ma anche Antonio Conte, grande obiettivo del numero uno nerazzurro, in attesa di capire cosa succederà con Luciano Spalletti.