Inter, tre ingredienti chiave: è tempo di mixarli

Difesa titolare, esterni d’assalto ed una mediana da battaglia. Gli ingredienti che andranno a contraddistinguere la sfida che l’Inter lancerà nei confronti del Real Madrid sono essenzialmente questi, con la volontà di arrivare al successo attraverso la sublimazione degli schemi tattici sui quali Antonio Conte sta lavorando dall’inizio della stagione. Il trittico arretrato sarà certamente composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni dopo il turnover dell’ultima gara di campionato. In mezzo al campo è scontata la presenza dal primo minuto di Vidal e Barella mentre il terzo interprete dovrebbe essere Gagliardini, con Nainggolan in panchina assieme ad Eriksen ed al recuperato Sensi. Sulle corsie esterne spazio per Hakimi da una parte e Perisic da quella opposta, anche se resta vivo il ballottaggio con Young. Davanti torna l’accoppiata Lautaro Lukaku: le due armi indispensabili per concretizzare il lavoro che verrà costruito alle loro spalle. Nessun aspetto legato al caso, all’istintività o all’improvvisazione: l’Inter non può permettersi più di sbagliare. Gli ingredienti sono chiari, il mix deve essere servito.