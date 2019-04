Inter, tre nomi per il centrocampo: piacciono Gundogan, Pellegrini e Praet

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter pensa al mercato in vista della prossima estate e il primo obiettivo sarà probabilmente un centrocampista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nomi sono quelli di Ilkay Gundogan del Manchester City, ma in questo caso il problema è l'ingaggio, Lorenzo Pellegrini, che in caso di mancato rinnovo potrà essere preso con la clausola da 30 milioni pagabili in due tranche da 15, e Dennis Praet della Sampdoria, valutato 25 milioni dai blucerchiati ma sul quale c'è anche l'interessamento dell'Arsenal.