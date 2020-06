Inter, un altro parametro zero: chi è e chi può diventare Georgios Vagiannidis

L'Inter l'ha fatto ancora. Il primo colpo per la stagione 2020/21 è un parametro zero, questa volta però legato a un giovane classe 2001 e perciò giocatore di prospettiva. Georgios Vagiannidis è stato corteggiato da una pletora di grandi club d'Europa, ma alla fine si è ammorbidito solo davanti al progetto nerazzurro. Bravi gli uomini mercato interisti, bravo il ds Piero Ausilio che quando si tratta di scoprire talenti purissimi ancora lontani dai riflettori, il suo fiuto straordinario (vedi Lautaro Martinez) difficilmente sbaglia. Greco, appena maggiorenne, il nuovo acquisto del club di Suning ha firmato per qualche centinaia di migliaia di euro, sborsati semplicemente come premio di formazione al Panathinaikos.

Quello che si dice training compensation, una formalità, nulla di importante se il potenziale espresso in occasione del debutto stagionale tra i grandi troverà le conferme che tutti in società si aspettano di vedere. A metà febbraio scorso, di fronte al Panetolikos la Grecia ha visto brillare una stella, quella di Vagiannidis che dalla fascia destra ha corso, creato e segnato il suo primo gol da Pro. Prestazione che ha stregato un'Inter già sul ragazzo da mesi, attraverso specializzati scout in loco. E' bastato poco perché il ragazzo rifiutasse il rinnovo con il Trifoglio, per accettare la nuova avventura in Italia.

In campo ha mostrato un compendio di qualità preziose: Georgios dovrà sicuramente migliorare l'attenzione e l'attitudine difensiva e per questo Antonio Conte lo osserverà con attenzione al termine della stagione, ma proposta e inserimento in area costanti, rapidità nelle vene, gioco di prima, buona protezione della palla sotto pressione, importanza della giocata (certamente figlia di un ottimo livello tecnico) che gli permette di essere pure parte attiva della costruzione, in effetti non si possono mettere in discussione. Le premesse fanno ben sperare, per il campo bisognerà aspettare ancora un po'.