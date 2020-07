Inter, un anno per preparare l'assalto a Messi: ecco perchè la Pulce non è un sogno impossibile

Nessun sogno è impossibile. Nemmeno quello dell'Inter che potrebbe anche dare l’assalto ad un giocatore di nome Lionel Messi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Suning ha la forza economica per puntare alla stella argentina il cui contratto con il Barcellona andrà in scadenza nel 2021. La Pulce, è noto, ha una clausola con il club blaugrana da 700 milioni di euro ma ha la possibilità di liberarsi a zero solo in caso di preavviso entro il 31 maggio.

Agevolazioni e assalto - L’approdo a Milano del papà di Messi resta avvolto nel mistero anche se, alla base degli spostamenti, ci sarebbe il fatto di ottenere agevolazioni fiscali in quanto la famiglia in Spagna è alle prese con il Fisco più intransigente d’Europa. Tornando invece all’aspetto sportivo, l’Inter potrebbe davvero quindi rispondere alla Juventus con CR7, preparando l’assalto a Leo Messi. Del resto, c’è ancora un anno per prepararsi.