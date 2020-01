© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato Inter e conferma che Matias Vecino, dopo i colloqui avvenuti in sede la scorsa settimana col suo procuratore, resta un calciatore in uscita a causa di un rapporto con l'allenatore Antonio Conte tutt'altro che idilliaco.

La società e l'entourage del centrocampista uruguagio si stanno guardando intorno per valutare proposte e offerte e l'Inter, nel frattempo, sta portando avanti i contatti con l'entourage di Rodrigo De Paul. Dovesse uscire l'ex Fiorentina con una buona offerta, ecco che la mezzala dell'Udinese tornerebbe d'attualità già a gennaio.