Inter, Vecino continua a piacere al Napoli: Milik potrebbe essere coinvolto nell'operazione

vedi letture

L'interesse da parte del Napoli per Matias Vecino potrebbe tornare di moda nel corso del mercato di gennaio visto che il giocatore continua a piacere molto a Gattuso. Ai nerazzurri serve una punta da aggiungere al palco attaccanti di Conte e in questo senso Milik è un nome che risponde ai requisiti richiesti. Per questo non è da escludere che si possa aprire un dialogo tra club proprio con protagonisti questi due giocatori. A riportarlo è Tuttosport.