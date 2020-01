Inter, Vecino potrebbe finire per rimanere: interessamenti tiepidi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Matias Vecino. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Manchester United è l'ultima squadra ad essersi interessata all'uruguaiano, che piace anche a Siviglia e Tottenham. Con il possibile arrivo di Eriksen per l'uruguayano gli spazi sarebbero sempre meno e si cerca per lui un acquirente ma allo stato attuale, secondo la rosea, l'opzione più probabile è quella di una permanenza in nerazzurro.

Le parole di Ausilio - "Abbiamo idee chiare, entrate e uscite si devono compensare. Numericamente dovevamo allargare la rosa sugli esterni, per quanto riguarda il resto vedremo. Serve fare 0-0, non parlerei di nomi e situazioni, cerchiamo di cogliere ciò che il mercato ci offre". Queste le parole dell'uomo mercato nerazzurro a proposito dell'ex Fiorentina.