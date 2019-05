Inter, via Icardi anche per 70-80 milioni. Le tempistiche dell'operazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando la volontà di Conte di escludere Mauro Icardi dal nuovo progetto Inter, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche come i rischi siano comunque elevatissimi a livello tecnico sia a livello societario. Icardi infatti ha detto più volte di voler rimanere all’Inter e nelle ultime settimane la moglie-agente Wanda Nara non ha perso occasione per ribadire il concetto, anche se è sempre più evidente l’impossibilità di percorrere questa strada dopo lo strappo di febbraio.

Il contratto del giocatore - Bisogna fare i conti con i capricci del giocatore e le offerte che arriveranno sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri. Icardi è legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2021 che prevede una clausola rescissoria da 110 milioni, valida solo per l’estero ed esercitabile fino al 15 di luglio (saremmo già fuori tempo) massimo. Anche per questo è lecito pensare che l’Inter sia pronta ad ascoltare qualsiasi offerta - e quindi anche dall’estero - decisamente inferiore alla clausola. Ma non per questo può svalutare quello che a tutti gli effetti è ancora un patrimonio della società.

Quotazione al ribasso - L’Inter si accontenterebbe di 70-80 milioni, e riuscire a definire la cessione entro il 30 giugno metterebbe anche in sicurezza il discorso plusvalenze legato ai paletti del fair play finanziario, da soddisfare per l’ultima volta prima di uscire dal settlement agreement.