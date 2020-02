Inter, Young: "Derby incredibile, non credo ci sia qualcosa di meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere partite, e vincere nel derby di Milano come abbiamo fatto noi è una sensazione incredibile. Non credo ci sia qualcosa di meglio". A parlare è Ashley Young, intervistato da TalkSPORT a poche ore dalla vittoria dell'Inter nel derby di Milano. L'inglese, uno dei nuovi acquisti dei nerazzurri a gennaio, tra le altre cose è tornato anche sulla decisione di lasciare Manchester per approdare alla corte di Conte: "Non c'è nulla di strano. Volevo una nuova sfida e la sto vivendo, e qui mi sto davvero divertendo tantissimo. Vincere il derby è stata una sensazione incredibile e sono felice che abbiamo ottenuto i tre punti."