Inter, Young: "Dobbiamo però reagire in fretta per tornare a vincere"

Parlando dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio, Ashley Young, autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Inter ieri, non ha nascosto l'amarezza per la sua prima sconfitta in nerazzurro ai microfoni di SportMediaset: "Ovviamente siamo dispiaciuti di aver perso stasera (ieri, ndr), soprattutto in una partita così importante per la testa della classifica. Dobbiamo però reagire in fretta per tornare a vincere perché ci sono ancora tante partite da giocare e tanti punti da raccogliere" ha detto l'inglese.