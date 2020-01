Inter, Young: "Qui per vincere. Conte è stato fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ashley Young, nuovo terzino dell'Inter, è stato intervistato da Sky: "Mi trovo molto bene qui, mi sto divertendo e mi sono sentito subito a mio agio grazie ai compagni di squadra e allo staff tecnico. Ci siamo qualificati in Coppa Italia, anche se sono un po' deluso per il pareggio in campionato con il Cagliari, una gara che meritavamo di vincere".

Perché ho scelto l'Inter?

"Qui posso giocare con continuità, cosa che non potevo fare al Manchester United. L'ho detto al club, ho chiesto di fare una nuova esperienza per aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Loro volevano che aspettassi l'estate, ma io volevo giocare subito. Quando è arrivata questa opportunità, l'ho colta subito".

Tanti acquisti dalla Premier per l'Inter?

"Io, Eriksen e Moses, arriviamo dalla Premier, è un'opportunità per sperimentare qualcosa di diverso. È importante provare una nuova sfida per i giocatori".

Quanto è stato importante Conte per la mia scelta?

"È stato fondamentale, mi voleva già al Chelsea un paio di anni fa. È un allenatore fantastico, ha conquistato trofei e anche io voglio farlo. L'Inter è un monumento, uno dei club più importanti al mondo. L'obiettivo è vincere qui. I tifosi sono incredibili, quando senti cantare il tuo nome non puoi fare altro che giocare bene e spingere al massimo".