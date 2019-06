© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di AS Argentina della Copa America e dell’Argentina: “La Copa America è una competizione molto importante per l'Argentina. Ho avuto la fortuna di giocare tante volte e di rappresentare il mio paese in qualsiasi competizione, specialmente nella Copa America: è sempre stato un onore. L'Argentina sta iniziando un nuovo percorso. Penso che per tradizione e storia debba sempre essere protagonista, e spero che possa esserlo in questa Copa America - riporta Fcinternews.it -. Per Messi più pressione o motivazione? Motivazione, sà quello che prova per la maglia dell'Argentina ed è il primo a voler fare bene le cose. La favorita? Il Brasile sicuro, perché è il paese ospitante e perché ha una grande squadra. Ma si spera che a vincere possa essere l'Argentina. Chi può essere la rivelazione? Questa Copa rivelerà molti giocatori che diventeranno di livello mondiale. La competizione gli permetterà di mettersi in mostra, è una grande vetrina. Sono sicuro che molti di questi li vedremo molto presto nei grandi club del mondo”.