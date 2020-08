Inter, Zhang-Conte: il chiarimento sul futuro solo dopo l'Europa League

vedi letture

Nel lungo summit di ieri pomeriggio tra Steven Zhang e i dirigenti dell'Inter non si è parlato del futuro di Antonio Conte, o quanto meno si è deciso di parlare col diretto interessato dei possibili esiti delle esternazioni di fine campionato, solo dopo l'ultima gara di Europa League, con la speranza che possa portare il primo trofeo della nuova era cinese. Con Marotta e Ausilio si è parlato del budget mercato: l'obiettivo è quello di provare a inserire contropartite tecniche o di mettere in ponte scambi come quello che potrebbe portare Skriniar al Tottenham per Ndombele. Altrimenti fare una cessione che generi una buona plusvalenza e che permetta di immettere milioni sul mercato in entrata. In ogni caso sono i primi colloqui in vista della nuova stagione, considerando che quella attuale, per i nerazzurri, non si è ancora conclusa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.