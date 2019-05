Inter, Zhang e la visita alla squadra: in pressing per la Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La visita di Steven Zhang di ieri alla Pinetina per assistere all'allenamento non è una notizia di poco conto. Ha pranzato con Spalletti e seguito i ragazzi per sottolineare l'importanza del momento. Per Suning gli introiti della Champions League sono fondamentali. Un anno fa le sue lacrime all'Olimpico vennero prese come icona delle "sofferenze" nerazzurre ed è lui che continua a essere il più vicino alle sorti del club da presidente in carica. Vincere per non perdere un treno decisivo per i piani futuri. Zhang lo sa e lo ha ribadito con decisione a tutto l'ambiente. A riportarlo è Tuttosport.