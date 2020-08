Interesse SPAL prima della conferma in viola? Iachini: "Non so, pensavo solo alla Fiorentina"

Nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria della Fiorentina sul campo della SPAL, il tecnico viola Beppe Iachini ha risposto ad una domanda circa l'interesse proprio del club ferrarese per lui prima della conferma in viola: "Non so nulla. Io sono sempre rimasto concentrato sulla Fiorentina per fare più punti possibili. Io non sapevo nulla di queste chiacchiere che sono uscite. Poi quello che sarebbe successo non lo so. Dovevamo solo completare questo percorso insieme".

