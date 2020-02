vedi letture

Intimorita e discontinua: la Roma si prende gli ottavi ma conferma i soliti problemi

La Roma passa agli ottavi di finale di Europa League con il minimo sindacale e soprattutto non superando i problemi evidenziati negli ultimi mesi. La squadra di Fonseca ha pareggiato 1-1 contro un Gent sì volenteroso ma anche decisamente più scarso tecnicamente, dato che però non è risaltato all'occhio né all'andata né nel ritorno di questa sera. Kluivert ha tolto le castagne dal fuoco con un bel gol nato grazie allo splendido assist di Mkhitaryan, sempre più al centro del progetto offensivo romanista, soprattutto con Zaniolo e Pellegrini fuori dai giochi. Un bagliore di luce nel grigiore della partita giocata in Belgio, visto che a parte la rete dell'olandese e un palo colpito a tempo di record nel primo tempo da parte di Kolarov, la Roma ha mostrato e costruito veramente poco.

Ancora intimoriti - I giallorossi, nonostante la convincente vittoria contro il Lecce in campionato, danno ancora la sensazione di avere troppo timore per poter sprigionare tutta la qualità a disposizione. Se i giovanissimi esterni sono una nota dopo tutto positiva in questo doppio turno di Europa League, è il centrocampo a patire le assenze e un rendimento in calo da parte di Veretout. Anche Cristante non brilla e non svolta in questa inizio di seconda parte di stagione, ed è da qui che la qualità romanista non può rinascere. In difesa, a parte un paio di svarioni di un Mancini in parabola discendente, l'atteggiamento è apparso sufficiente. Buona notizia fino a un certo punto visto che in campionato, la sfida in Sardegna contro il Cagliari sarà di un altro livello e anche la prova dei difensori dovrà essere decisamente superiore a questa sera. Fonseca ha capito che risultato positivo chiama risultato positivo e dunque continuità, anche se arriva con difficoltà. Questo passaggio del turno era determinante per provare a suonare la carica per tornare a giocare bene come nei primi mesi della stagione. Un altro "successo", seppur arrivato tramite un pareggio, dà respiro alla Roma che però deve ancora trovare la chiave di volta per non proseguire in questa fastidiosa altalena di rendimento.