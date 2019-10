Inutile ma non troppo. Perché l'Italia deve vincere col Liechtenstein

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gara di stasera dell'Italia contro il Liechtenstein potrebbe significare ben poco, a livello di classifica, nel gruppo J di qualificazioni a Euro2020. L'Italia, qualificatasi con 3 giornate di anticipo, non è ancora matematicamente certa del primo posto e una vittoria questa sera potrebbe non incidere sulla classifica finale: questo perché il regolamento prevede che le 6 teste di serie ai sorteggi siano le prime 6 dei gironi in base ad una particolare classifica che verrà calcolata tenendo in considerazione solo gli scontri fra le prime 5 di ogni gruppo. Il Liechtenstein, attualmente ultimo al sesto posto, sarebbe quindi virtualmente tagliato da questo conteggio, dovesse restare così la classifica.

Successo vitale per il Ranking - In passato l'Italia è stata spesso penalizzata per colpa di un Ranking FIFA complicato per via dei risultati nelle varie amichevoli e negli scontri considerati 'semplici' sulla carta. Proprio come la gara col Liechtenstein di questa sera. Una partita che influirà proprio sul Ranking e che nello specifico andrà ad influire sul sorteggio per i Mondiali del 2022 (in programma a dicembre 2020), quando le teste di serie saranno stabilite proprio seguendo il posizionamento del Ranking. Ad oggi l'Italia sarebbe una testa di serie, ma per evitare colpi di scena è giusto prendere sul serio anche gare come quella di stasera.