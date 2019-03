© foto di Insidefoto/Image Sport

"Piatek-Cutrone come me e Sheva". Parola di Pippo Inzaghi. L'ex numero 9 del Milan ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Su Cutrone: "Gli dò un consiglio, resti al Milan, meglio del Milan non c'è niente. Deve aspettare solo il momento giusto e Rino lo aiuterà a crescere". Sulla somiglianza con Piatek: "Magari mi somiglia ma tecnicamente è diverso. Ma i paragoni sono inutili per chi deve evolversi. Creano aspettative pesanti. Io spero soltanto che Patrick e Piatek possano realizzare con la maglia del Milan quello che abbiamo realizzato io e Sheva".