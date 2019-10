© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla così in conferenza stampa rispondendo alle lamentele del collega Gasperini in particolare sui due rigori fischiati oggi alla squadra della Capitale: "Lo stimo come collega. Ascolto le sue parole ma non le accetto, i due rigori sono netti. Noi abbiamo perso una Champions. Bisogna saper accettare gli episodi, che oggi sono chiari. Mi dispiace che abbiano detto queste cose su Immobile, i tocchi sono netti".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi