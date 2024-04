Inzaghi, il rinnovo per entrare nella storia dell'Inter: la firma arriverà dopo lo Scudetto

vedi letture

Il matrimonio fra Simone Inzaghi e l'Inter, come ha confermato anche Steven Zhang dalla griglia del Gp di Formula 1 di Shangai, è destinato a proseguire. L'attuale contratto dell'allenatore è in scadenza nel 2025 ma la scelta di entrambe le parti è di continuare. A che punto sono le trattative per il rinnovo?

Secondo La Gazzetta dello Sport la firma arriverà una volta messo in tasca lo Scudetto. I dialoghi sono ovviamente andati avanti in questi mesi: l'accordo è per un prolungamento fino al 2027, il primo pluriennale per il tecnico - finora erano arrivate solo conferme di anno in anno -.

Con un nuovo triennio davanti, al tecnico è data la possibilità di rilanciare ancora questo ciclo. Se poi arrivasse davvero alla nuova scadenza, con sei stagioni filate, Simone diventerebbe il più longevo su questa panchina dai tempi del mago Herrera.