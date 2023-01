Inzaghi, rebus Brozovic: il croato è ancora ai box e non sarà titolare nel derby

Si allungano ulteriormente i tempi di recupero di Marcelo Brozovic. Il croato, rientrato dal Mondiale con un problema al polpaccio sinistro, non è ancora pronto a rientrare in campo con l'Inter. "Ha avuto un problema abbastanza importante - ha ammesso ieri Inzaghi - e in questi giorni, quando inizierà ad allenarsi sul campo, vedremo come procederà il decorso". Ciò significa, suggerisce Gazzetta.it, che l'ex Dinamo Zagabria non sarà certamente a disposizione in Coppa Italia contro l'Atalanta, e che potrà al massimo accomodarsi in panchina nel derby in programma domenica prossima.