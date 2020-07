Inzaghi sulle liti con i preparatori: "Polemiche costruite ad arte. Il presidente vuole sapere cose"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è tornato sulle liti che hanno coinvolto preparatori fisici e calciatori negli scorsi giorni. "C'è stata molta tranquillità, sono cose costruite ad arte. Un presidente guarda la realtà, vuole sapere le cose, siamo la terza squadra che corre di più. Non è per crearmi alibi, non ne abbiamo bisogno, ma non avendo rotazioni la squadra non ha lucidità".