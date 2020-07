Inzaghi mette nel mirino la Juve: "Dobbiamo andare avanti. Pagato la sosta forzata"

La Lazio non sa più vincere: anche contro l'Udinese la squadra di Simone Inzaghi non va oltre lo 0-0 non approfittando del 3-3 della Juventus a Sassuolo fallendo un'ottima occasione per riaprire la lotta scudetto. Proprio il tecnico laziale, però, dimostra di non pensare più allo scudetto fissando lo sguardo sulla Champions, distante ora solo 3 punti: "Abbiamo provato in tutte le maniere a vincerla, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa potevamo fare meglio, l'Udinese era pericolosa nelle ripartenze e alla fine c'è stato il tiro di De Paul che ah colpito il palo. Avremmo dovuto vincere, ci mancano ancora 3 punti per la Champions. Siamo vicini, lunedì abbiamo la Juventus e dobbiamo andare avanti. Sappiamo tutto cosa abbiamo dovuto passare alla ripresa, ma nulla toglie al cammino di questi ragazzi che hanno vinto una Supercoppa e adesso si giocano la Champions. Normale che voltandosi indietro gli assenti sarebbero stati importanti, ma purtroppo non ci sono. Abbiamo pagato la sosta forzata ma a questi ragazzi non potrò mai dire nulla" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Polemiche interne?

Hanno scritto e detto tanto, ma sono cose costruite ad arte. Il presidente è una persona obiettiva, che guarda la realtà ed è normale che voglia sapere essendo il proprietario. Giocando sempre con gli stessi non abbiamo lucidità, sbagliamo gol che prima non avremmo sbagliato, non difendiamo più come prima e così via. Non voglio creare alibi, ma è normale che non avendo rotazioni non siamo più lucidi come una volta.

Il prossimo anno arricchirete la rosa in vista della Champions?

Senz'altro e ne stiamo già parlando. Ma con i 5/6 che abbiamo fuori mi sarei accontentato. A un certo i giocatori hanno bisogno di qualcosa e in questo momento posso dargli poco dalla panchina.