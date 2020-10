Inzaghi tranquillo sul rinnovo del contratto con la Lazio: "E' da 15 anni che conosco Lotito..."

Una vittoria per ritrovare il sorriso e scacciare via le nuvole che si intravedevano all'orizzonte. La Lazio di Simone Inzaghi batte il Borussia Dortmund e conquista i primi 3 punti della sua Champions League. Un risultato che fa morale e che rafforza la posizione del tecnico che, ai microfoni di Sky Sport, mette a tacere le voci su una possibile sostituzione in panchina: "Ma si, io penso che col presidente ci siamo sentiti come facciamo sempre, con molta tranquillità. E' da 15 anni che ho lui, non so in altre piazze come si usa. E' un presidente che vuol sapere, ma parla sempre con intelligenza. Le voci per quanto riguarda noi allenatori corrono sempre".

Cosa le è piaciuto di più stasera?

L'umiltà con cui abbiamo affrontato un avversario fortissimo, hanno dei giocatori impressionanti dalla metà campo in poi. Hanno tanta qualità ma hanno anche trovato un'ottima squadra, abbiamo fatto partita di sacrificio e siamo stati bravissimi perchè quando siamo andati gli abbiamo fatto male. Correa e Immobile hanno fatto un lavoro di sacrificio enorme per la squadra, per noi è stato molto importante. Potevano fare un gol in più, ma stasera loro due prima e Caicedo e Muriqi poi determinante. Milinkovic-Savic mi ha chiesto il cambio perchè ha preso una botta. Bastava l'umiltà e ritrovare qualche giocatore. Siamo andati a Genova contro una squadra in salute senza 7/8 giocatori e nel campionato è difficile. Ci siamo trovati altre volte con delle defezioni, ma dalle sconfitte si prendono delle lezioni importanti.

Risultato straordinario per la qualificazione. Può cambiare qualcosa nelle gerarchie?

Il nostro è un girone aperto. Vedendo il Borussia Dortmund probabilmente rimane la favorita nonostante la sconfitta, ma ci sono anche Zenit e Club Brugge che possono far bene. Noi siamo partiti con qualche ritardo dovuto anche a degli infortuni inaspettati come quello di Luiz Felipe che per noi è importante. Aveva i crampi, ma era una cosa immaginabile. Dobbiamo recuperare giocatori importanti e quando li recupereremo saremo competitivi in campionato, in Champions e in Coppa Italia