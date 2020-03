#iorestoacasa - TMW consiglia: "4-4-2 – Il gioco più bello del mondo". Commedia agrodolce sul calcio

vedi letture

Quattro storie slegate fra loro, ma legate dal filo comune del calcio, in questo film prodotto da Paolo Virzì e che porta la firma di altrettanti registi(Michele Carrillo, Claudio Cupellini, Roan Johnson, Francesco Lagi) nel solco della tradizione della commedia italiana. 4-4-2 – Il gioco più bello del mondo racconta i tentativi di riscattarsi da una condizione difficile attraverso il calcio:

Le grandi occasioni fallite per la giovane età e le difficoltà di abbandonare la propria casa raccontate nell'episodio “Meglio di Maradona”;

I rapporti tesi fra un allenatore e una calciatrice – sì c'è un episodio che parla del calcio femminile nonostante all'epoca non andasse di gran voga – che finiscono per compromettere anche il matrimonio del primo in “La donna del mister”.

Il tentativo di tornare nel giro che conta puntando su un ragazzino africano che poi verrà scartato per problemi fisici in “Balondòr”;

I piani – truffaldini – mandati all'aria per amore del calcio (e della propria figlia) dell'episodio “Il terzo portiere”;

Quattro storie diverse, agrodolci, per mostrare anche il lato meno conosciuto del calcio e di ciò che gli gira attorno.