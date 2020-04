#iorestoacasa - TMW consiglia: "Best" di Mary McGuckian: ascesa e caduta di un fenomeno

Girare un film sulla vita di uno dei calciatori più iconici di tutti i tempi non è un'impresa facile. Ne sa qualcosa Mary McGuckian, che nel 2000 provò a portare sul grande schermo il primo divo del football assegnando il ruolo a John Lynch, già protagonista di pellicole indimenticabili come Moll Flanders e Sliding Doors e all'epoca marito della regista nordirlandese. La storia tormentata di George Best (morto cinque anni più tardi), probabilmente, non può essere racchiusa in 102 minuti, ma meriterebbe almeno una serie televisiva, un'opera in grado di raccontare in modo dettagliato quello che ha rappresentato l'ex Pallone d'Oro non solo per chi ha avuto la fortuna di ammirarlo in tutto il suo splendore, ma anche per le generazioni future. Perché Best non è stato solo genio e sregolatezza, talento ed eccessi; è stato soprattutto un uomo fragile, che si è lasciato trascinare in un vortice autodistruttivo e che alla fine ha perso la battaglia più grande a soli 59 anni.