#iorestoacasa - TMW consiglia: Duncan Edwards, il più bravo dei Busby Babes

Il 6 febbraio 1958 il volo 609 della British European Airways si schiantò al terzo tentativo di decollo sulla pista ricoperta di neve dell'aeroporto di Monaco-Riem. A bordo dell'aereo c'era la squadra del Manchester United, che aveva fatto scalo in Germania di ritorno dalla trasferta di Coppa dei Campioni a Belgrado. Il dolore è vivo ancora oggi: morirono 8 dei Busby Babes, più altre 15 persone tra membri dello staff, giornalisti, tifosi ed equipaggio.

Tra di loro c'era anche un ragazzo che era considerato da tutti il futuro del calcio inglese, uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale. Duncan Edwards, in realtà, non morì sul colpo, ma dopo 15 giorni di ricovero in ospedale. Secondo i racconti dei compagni e le cronache dell'epoca, era un centrocampista completo: forte fisicamente, abile con i piedi, grande tecnica e visione di gioco, capace di ricoprire più ruoli (giocò anche da difensore e da punta). Aveva esordito a 16 anni, il più giovane che avesse mai calcato i campi della prima divisione all'epoca, e si era ritagliato ben presto un posto da titolare nei Red Devils e in Nazionale, con la quale avrebbe giocato i Mondiali del 1958. Cinque reti in 18 presenze a soli 21 anni: un predestinato, un fenomeno che il destino ha strappato via troppo presto.