#iorestoacasa - TMW consiglia: "GIanni Brera intervista Nereo Rocco", un'ora di calcio a 360°

vedi letture

Due vecchi amici dialogano di tattica e dell'evoluzione del calcio italiano per un'ora. Una scena come tante, se non fosse che i protagonisti sono mostri sacri del giornalismo e della panchina. Nel 1974 Gianni Brera portò a scuola un giovanissimo Gianni Minà, in un'aula davvero molto particolare: la casa triestina di Nereo Rocco. Il Paròn, chiuso il ciclo nel Milan, ripercorre la storia del pallone nostrano dal dopoguerra fino alla vigilia dei Mondiali del '74.

Brera parla del tecnico partendo dalla nascita della loro amicizia e non nascondendo la sua stima in particolare per le innovazioni tattiche portate nel corso della sua carriera. Tutt'altro che catenacciaro, tutt'altro che banale. Tra un pasto e una chiacchierata in giardino, Rocco si confida e affronta argomenti delicati, come le difficoltà affrontate nei primi tempi al Milan, che poi porterà a vincere tutto in Italia e nel mondo. Giornalismo e vita si fondono in modo straordinario, una perla d'altri tempi.