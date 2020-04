#iorestoacasa - TMW consiglia: "I miei trenta allenatori" di Gianfranco Civolani

Da Fulvio Bernardini, mister dell'ultimo Scudetto nel 1964, a Renzo Ulivieri, eroe della risalita dalla Serie C fino all'Europa. Passando per altri 28 tecnici alcuni che hanno scritto lunghi capitoli nella storia rossoblù (Pesaola, Maifredi, Mazzone o Guidolin) e altri passati quasi senza lasciare traccia (Scopigno, Liguori, Pace, Scoglio) a Bologna. Tutti raccontati dal decano, recentemente scomparso, del giornalismo sportivo bolognese Gianfranco Civolani dal 1959 fino ai primi anni del 2000 (il libro è del 2007). Questo è “I miei trenta allenatori” di Gianfranco Civolani.

Trenta storie del rapporto fra il giornalista e gli allenatori raccontate senza censure, soffermandosi su vizi e virtù con episodi inediti o misconosciuti. Rapporti in alcuni casi cordiali, in altri quasi amichevoli e in altri casi ancora di aperta ostilità o antipatia. Un viaggio in 50 anni della storia del Bologna attraverso i suoi allenatori, i risultati (più quelli negativi che quelli positivi) e gli occhi di un giornalista di razza.