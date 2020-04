#iorestoacasa - TMW consiglia: "I più leggendari salvataggi sulla linea di porta"

vedi letture

Si dice spesso che un salvataggio sulla linea equivalga a una rete segnata. E spesso e volentieri è proprio così. Che sia di testa, di piede, in scivolata, in acrobazia o solo per un mix fra caso e fortuna in questo video sono concentrati alcuni dei salvataggi più belli del calcio mondiale.

Alcuni a opera di giocatori famosi come Stefan Savic o Carles Puyol, altri di perfetti sconosciuti (almeno da noi) come Egidio o Long Song. Una decina di minuti totali per godersi quei salvataggi che hanno strozzato l'urlo in gola di alcuni e fatto impazzire di gioia altri.

QUI il video