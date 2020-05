#iorestoacasa - TMW consiglia: "Il Grande Torino - Romanzo di una squadra"

vedi letture

Un documentario per narrare un'epopea rimasta nella storia del calcio italiano e una squadra che a distanza di anni, decenni, resta nei cuori di tutti i torinisti e gli amanti del calcio. Si tratta del Grande Torino, la squadra che fece innamorare gli italiani nel dopoguerra e che fu vittima di una tragedia immane il 4 maggio del 1949 con lo schianto sulla collina di Superga che rese immortale quella squadra granata: Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Una formazione recitata a memoria da generazioni e generazioni di tifosi granata.

In questo documentario le vicende di quei ragazzi, simbolo della rinascita di un'Italia che si rimbocca le maniche e risorge dalle macerie, sono raccontate tramite immagini d'epoca dell'immenso archivio della RAI intervallate dai racconti di chi li conobbe, siano essi ex calciatori che ai tempi militavano nelle giovanili del Torino come Guido Vandone e Umberto Motto o figli di quei campioni scomparsi come Franco Ossola, Pierluigi Gabetto e Sandro Mazzola e Susanna Egri, figlia del direttore tecnico Egri Erbstein uno sopravvissuto anche all'Olocausto per poi perdere la vita in un incidente aereo. E poi le voci di grandi giornalisti come Gianni Minà, Giampaolo Ormezzano, Italo Cucci e di storici come Mauro Canali e Alessandro Barbero. Un documentario per ricordare una delle squadre più amate nella storia del calcio italiano.