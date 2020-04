#iorestoacasa - TMW consiglia: Oronzo Canà al calciomercato. Come nella realtà

Per chi ama il calcio e chi - come noi - prova a raccontarlo in tutte le sue sfumature (con un occhio di riguardo alle trattative di mercato), "L'allenatore nel pallone" è un autentico cult. Un film che tutti gli appassionati conoscono a memoria. La scena in cui Lino Banfi - Oronzo Canà si reca nella sede del calciomercato insieme al presidente Borlotti è a suo modo storica, perché coinvolge tanti grandi nomi del calcio degli anni '80 (giocatori, presidenti, persino giornalisti). "Ma lo sa che noi, attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni, riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare all'Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho!" (qui il video ). Alla fine, la Longobarda perderà i suoi due gioielli per acquisire una sorta di diritto di prelazione su Maradona (facendo svenire Canà dopo il grido Maradòòòònna Benedetta dell'Incoroneta). Trentasei anni dopo, non è cambiato - quasi - nulla.