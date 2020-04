#iorestoacasa - TMW consiglia: "Red or Dead" di David Peace: Bill Shankly eroe di Liverpool

Nell'immaginario collettivo, Il Maledetto United è il capolavoro letterario di David Peace. Ogni appassionato di libri sul calcio ha letto o conosce per sommi capi la storia dei 44 giorni di Brian Clough alla guida del Leeds. Per sette anni, quel capolavoro restò l'unico a tema football scritto dall'autore inglese; solo nel 2013 Peace disegnò il mirabile affresco di Bill Shankly, il leggendario allenatore scozzese che fu artefice della rinascita del Liverpool negli anni '60.

"Alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Sono molto deluso da questo atteggiamento. Vi posso assicurare che è molto, molto più importante di quello". È la frase più celebre pronunciata da Shankly, un uomo innamorato dello sport e ossessionato dalla vittoria, dalla voglia di migliorarsi. Una autentica devozione, che si estende ai tifosi e alla città di Liverpool, oltre che per la sua famiglia. I valori e le regole prima di tutto: per questo motivo, forse, è un personaggio amatissimo ancora oggi. Lo stadio di Anfield ne conserva il ricordo: una statua in bronzo alta 8 metri accoglie il pubblico dei Reds, omaggio per una figura fondamentale nella storia del club. Shankly non è stato solo un semplice allenatore. È stato "molto, molto più importante", e David Peace ci spiega perché.