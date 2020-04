#iorestoacasa - TMW consiglia: Ronaldo il Fenomeno, l'alieno degli anni '90

Il calcio di oggi è frenetico e si gioca a una velocità incredibilmente sostenuta. L'evoluzione del gioco più bello del mondo da un lato ha portato alla nascita di vere e proprie macchine da guerra, ma dall'altra prova a preservare ancora il talento e la fantasia. Oggi probabilmente, sarebbero pochi i calciatori del passato in grado di potersi adattare ai nuovi ritmi; ce n'è uno, però, che potrebbe giocare a occhi chiusi: il Fenomeno Ronaldo, quello ammirato con la maglia dell'Inter prima dei tremendi infortuni al ginocchio.

Negli anni tra il 1994 e il 1999, Luis Nazario de Lima sembrava essere arrivato da un altro pianeta e praticare un'altra disciplina. Una superiorità devastante, una classe spaventosa che si manifestava in maniera differente: dribbling (il doppio passo un marchio di fabbrica), velocità, progressione, tecnica. potenza, precisione. Un marziano, quasi sempre immarcabile e imprevedibile, che sconvolse il calcio europeo e mondiale in quel lustro e che avrebbe continuato a impressionare, nonostante tutto, anche dopo aver attraversato momenti molto complicati. Chi non lo ha vissuto appieno ha la possibilità di rivedere molte delle sue giocate. I video in rete sono davvero tanti, noi scegliamo questo: