iorestoacasa - TMW consiglia: "Splendori e miserie del gioco del calcio"

“Come spiegherebbe a un bambino cos'è la felicità? Non glielo spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare”. Così parlava Eduardo Galeano, giornalista, scrittore e intellettuale fra i più influenti della letteratura sudamericana e non solo. Un uomo capace di mischiare la narrativa con l'analisi politica e storica di un continente ricco di sfaccettature e in continua trasformazione come quello latinoamericano. Un giornalista in fuga dalle dittature, prima quella in Uruguay poi quella in Argentina, a causa delle proprie idee politiche che si riflettono anche nei propri scritti, specialmente quelli in cui descrive il proprio continente (“Le vene aperte dell'America Latina” e “Memoria di Fuoco” su tutti).

“Splendori e miserie del gioco del calcio” è una piccola enciclopedia di questo sport dove in brevi scritti Galeano racconta ogni aspetto: dai ruoli in campo a quelli tecnico-dirigenziali, passando per i tifosi veri e propri coprotagonisti di uno sport a metà fra recita teatrale e guerra. E poi il racconto di tanti Mondiali vissuti da protagonista e brevi ritratti di calciatori alcuni noti (da Pelè a Cruyff passando per Yashin, Kopa, Seleler o Platini) altri meno noti (su tutti quel Friedenreich che segnò più gol anche di O Rey). Il tutto con uno stile unico e coinvolgente. Ma non mancano le critiche sia al patto fra le istituzioni calcistiche e le multinazionali che hanno modificato nel profondo lo spirito popolare del calcio sia, dall'altro versante, ai tanti intellettuali di sinistra che hanno a lungo snobbato questo sport e la sua capacità di coinvolgere le masse come solo le grandi ideologie e religioni hanno saputo, e sanno, fare. Semplicemente una lettura fondamentale per chi ama il calcio in tutte le sue sfaccettature.