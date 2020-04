#iorestoacasa - TMW consiglia: "Three Lions", ovvero Football's coming home

“Three Lions” è una canzone realizzata nel 1996 da Ian Broudie (The Lightning Seeds) e da David Baddiel e Frank Skinner, due brillanti comici britannici. Se il nome non vi dice niente, vi riporto subito a due anni fa: durante il Mondiale in Russia, impazzava il ritornello Football's coming home, che accompagnò la Nazionale inglese (i Three Lions appunto) fino alla sconfitta in semifinale contro la Croazia. L'obiettivo di infrangere la maledizione che ha colpito la squadra di Sua Maestà, incapace di vincere una grande manifestazione dal trionfo iridato del 1966, non fu raggiunto nemmeno in quell'occasione; i ragazzi di Southgate, però, furono comunque accolti come eroi al ritorno in patria.

Quel motivetto, che torna in auge in ogni edizioni dei campionati Europei e Mondiali, era stato studiato per Euro '96 (nel video compaiono molti dei protagonisti), quando appunto "il calcio tornò a casa". Ovviamente, nemmeno allora si riuscì a spezzare il tabù: Shearer e compagni persero contro la Germania al penultimo atto. Del resto, la canzone dice proprio questo, con l'ironia che caratterizza il popolo inglese: tutti sanno già come andrà a finire, sanno che l'Inghilterra getterà via un'altra possibilità. Ma la speranza c'è e ci sarà sempre: prima o poi, i Tre Leoni torneranno a essere campioni.