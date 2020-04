#iorestoacasa - TMW consiglia: "Una meravigliosa stagione fallimentare". Bari a un passo dalla A

Una stagione indimenticabile, nata sotto i peggiori auspici e conclusa con un miracolo sfiorato che fece innamorare l'intera città di Bari riaccendendo quella scintilla che negli ultimi anni della gestione Matarrese si era via via spenta. “Una meravigliosa stagione fallimentare” è il film che racconta la stagione 2013-14 di quel Bari guidato da due tecnici poco conosciuti come Roberto Alberti e Nunzio Zavettieri e dell'unione fra squadra e città.

Nell'estate 2013 il Bari è duramente colpito dallo scandalo calcioscommesse di due anni prima e dall'addio della proprietà Matarrese che lascia una situazione economica precaria e una squadra che vara un'autogestione con il duo di tecnici di cui sopra e la gloria biancorossa Giovanni Loseto a farsi carico di una squadra giovane seppur di valore. Pochi tifosi al seguito, una classifica deficitaria e continui problemi finanziari che portano a quattro punti di penalizzazione, il pignoramento del cartellino di Cristian Galano e infine, a marzo, al fallimento. Ed è qui che la storia cambia: con la Serie D che si materializza la città e la tifoseria si mobilita, lo stadio torna a riempirsi e spingere una squadra che nel momento in cui avrebbe potuto mollare e sciogliersi trova l'orgoglio di risalire la china e conquistare i play off che portano a una Serie A che sarebbe potuta essere la soluzione a tutti i problemi societari.

Il lieto fine non arriva perché la corsa del Bari si ferma in semifinale contro il Latina ( doppio 2-2 che premia i nerazzurri in virtù della migliore classifica). Il film si conclude con i giocatori del Bari nella Curva Nord dello stadio San Nicola, armati di sciarpe e di striscioni, che omaggiano i tifosi cantando il coro-simbolo di quella cavalcata ed esponendo uno striscione che recita: "La Bari siete voi".